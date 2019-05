Zanger Dotan maakt comeback met nieuw platencontract

AMSTERDAM - Zanger Dotan komt dit jaar nog met nieuwe nummers. Dotan kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat hij een aantal nepaccounts op social media had gemaakt om zijn muziek te promoten.

Platenmaatschappij 8Ball Music heeft het bericht over de comeback van Dotan bevestigd. Dit jaar zal er nieuwe muziek uitkomen, hij is volop bezig met het produceren hiervan. Hiermee zou de zanger zijn imago willen oppoetsen. De laatste plaat van Dotan dateert uit 2014.

Dotan heeft meerdere verhalen over ontmoetingen met fans verzonnen. De Volkskrant wist te melden dat er vanaf 2011 minstens 140 nepprofielen zijn aangemaakt om op Twitter, Facebook en Instagram om het imago van de zanger op te poetsen. Dotan ontkende eerst er iets mee te maken te hebben, maar gaf later toe dat het klopte.

De platenmaatschappij 8Ball Music wilt verder geen toelichtingen geven. De manager is niet bereikbaar voor commentaar.