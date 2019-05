Leren in de Gouden Eeuw: "17e eeuws rekenen ging heel anders dan nu"

HOORN - Het is meivakantie en veel jongeren zullen niet gelijk zitten te wachten op school. Toch is er in het Westfries Museum een lesprogramma over leren in de Gouden Eeuw. En dat ging er toch behoorlijk anders aan toe dan tegenwoordig.

"Kinderen gingen tot 10 jaar naar school. Sommigen studeerden door, maar de meesten gingen in de leer om een vak te leren", vertelt Eugene Bakker, educator bij het Westfries Museum. Hij leidt een groepje jongeren en hun ouders rond.



'Rembrandt liet leerlingen meeste werk doen'

Zo krijgen ze onder meer uitleg over hoe schilders opgeleid werden. "Die kwamen in dienst bij meesters. Je leerde als eerste lichamen tekenen, of achtergronden schilderen. Rembrandt maakt het zo bond, dat hij leerlingen zelfs het meeste werk liet doen. En dan deed hij alleen nog het gezicht en de handen. En dan zette hij zijn eigen naam eronder."



Omdat Nederland vooral dreef op handel in de Gouden Eeuw was ook rekenen heel belangrijk. Eugene geeft daarom ook een les zeventiende eeuws rekenen. "Je hebt een vel met getallen, en daar werden schijven op gelegd. Dus als je een schijf legt op de één, de honderd en de vijfhonderd heb je samen 601. Het papier bestaat uit twee helften en zo leerden ze ook optellen en aftrekken."



"We hebben veel gezien", vertelt één van de jongeren. Haar vader vult aan: "Natuurlijk. Dit is een fantastisch museum. Fijn dat we hier zijn, en ik kijk er naar uit om de rest van het museum te bekijken."