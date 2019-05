Toekomst monumentaal gemaal Alkmaar ongewis: "Men weet niet eens dat het hier staat"

ALKMAAR - Vrijwilligers van het dieselgemaal J. Leegwater in Alkmaar zijn de wanhoop nabij. Met een heel klein clubje proberen ze het monumentale gemaal uit 1913 draaiend te houden, maar financieel staat het water hen aan de lippen. De Alkmaarse erfgoedstichting Adapt vraagt daarom aandacht voor het bijzondere gemaal.

Het zou zomaar het best verstopte monument van Alkmaar kunnen zijn: het dieselgemaal uit 1913 aan de Cort van der Lindenkade 33 in Alkmaar. Talloze automobilisten en fietsers passeren, zonder het te weten, het gemaal dagelijks wanneer ze over de Vondelstraat rijden, beschrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

Onbekend gemaal

Die onbekenheid lijkt nu zijn ondergang te worden. De financiële nood is zo hoog dat deelname aan de komende Nationale Molen- en Gemalendag van zaterdag 11 mei op losse schroeven stond. "We moeten zeuren om diesel, om smeerolie, en als iets geld kost dan is het mis", stelt vrijwilliger Joop Koppen.

Dieselgemaal J. Leegwater hield tussen 1913 en 1988 het waterpeil op orde in de oudste polder ter wereld, de Achtermeer. Dit provinciaal monument is een van de oudste nog werkende dieselgemalen van Nederland, gebouwd door Werkspoor Amsterdam in 1912-1913 en moet regelmatig draaien om te voorkomen dat de boel stuk gaat.

"Heel veel mensen weten niet eens dat het bestaat, in de zes jaar dat we bezig zijn is er nooit een vrijwilliger bij gekomen", vult Wytze Hiemstra aan. "Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar als ik het niet doe, doet niemand het." De Alkmaarse erfgoedstichting Adapt maakt zich zorgen om de toekomst van het gemaal.

De stichting wist een aantal bedrijven bereid te vinden de vrijwilligers een hart onder de riem te steken en hen te verrassen met onder meer gratis brandstof en smeerolie. Daarmee is deelname aan de Molen- en Gemalendag in ieder geval gered. Maar de verdere toekomst is zeer onzeker, vooral als er geen nieuwe eigenaar gevonden wordt.