Reclameborden Amsterdam worden WO2-monumenten

AMSTERDAM - Op de Dodenherdenking aanstaande zaterdag 4 mei zullen de digitale reclameborden die door heel de stad staan, dienen als monumenten voor de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Dodenherdenking zaterdag veranderen zeventien digitale reclameborden in hartje Amsterdam in tijdelijke oorlogsmonumenten. Van 16.00 uur tot 21.00 uur, dus ook tijdens de twee minuten stilte, zijn er geen advertenties te zien. In witte letters met een zwarte achtergrond worden de namen van mensen uit de oorlog getoond.

Het gaat onder meer om mensen die Joden hielpen onderduiken en mensen die persoonsbewijzen vervalsten. Aan de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945 wordt ook een bord besteedt. Twee dagen na de bevrijding hebben achtergebleven Duitse militairen het vuur geopend op de feestvierende massa. Er vielen meer dan dertig doden en honderd gewonden.

De borden zijn te vinden op het Spui, het Leidseplein, het Rokin en het Rembrandtplein. Je kunt een QR-code scannen bij de namen om de verhalen van deze personen te horen.