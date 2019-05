Politie doet opnieuw oproep: getuigen gezocht aanrijding Bergen

BERGEN - Op zaterdagavond 6 april is een 38-jarige man aangereden op zijn fiets. De bestuurder is vervolgens, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer, doorgereden. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen en doet opnieuw een oproep.

Het slachtoffer was rond 23:00 uur aan het fietsen toen hij een slippend geluid hoorde van een voertuig. Hij is daarna in het gras bij de rotonde, wakker geworden. Een voorbijganger heeft de man geholpen en de man is vervolgens zelf naar huis gegaan.

Het slachtoffer is vermoedelijk door een auto of scooter aangereden. De bestuurder is doorgereden en heeft geen hulp verleend aan de aangereden man. Hierdoor is nog steeds niet bekend wie de fietser heeft aangereden.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de aanrijding.