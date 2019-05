Opnieuw auto uitgebrand in Zaandam

ZAANDAM - Opnieuw was er een autobrand in Zaandam. Dit keer op woensdagnacht 1 mei op de Galjoenstraat.

Rond 23:30 kreeg de politie een melding dat er een auto in brand stond op de Galjoenstraat. Getuigen hebben voordat de brand ontstond, luide knallen gehoord in de straat. De politie is momenteel de zaak aan het onderzoeken. Brandstichting wordt nog niet uitgesloten.

Lees ook: 'Autobrand Zaandam gesticht door man met explosief'

In Zaandam zijn er wel vaker autobranden. Ook op 29 maart 2019 op een parkeerterrein zijn drie auto’s uitgebrand. De brand begon in een van de auto's, maar sloeg al snel over naar twee wagens die ernaast stonden. De buurtbewoners hebben voor de brand verschillende explosies gehoord.