Duinbehoud maakt bezwaar tegen 50 helikoptervluchten per dag naar Circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Stichting Duinbehoud wil niet dat er tijdens de Jumbo Racedagen helikopters van en naar het circuit in Zandvoort vliegen. De racebaan ligt volgens de stichting te dicht bij een natuurgebied waar het broedseizoen in volle gang in.

De vergunning voor de vluchten is al afgegeven door de provincie. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de Racedagen op 17, 18 en 19 mei 50 keer heen en weer te vliegen.

"Niet noodzakelijk voor het welslagen van het evenement", vindt de stichting Duinbehoud samen met Rust bij de Kust, Milieudefensie afdeling Haarlem en stichting Middenduin. "Het vervoer kan ook met andere vervoermiddelen. Het Circuit van Zandvoort is met de fiets, met de auto en met het openbaar vervoer bereikbaar."

Mooie woorden

Daarnaast stellen de stichtingen dat helikoptervluchten in strijd zijn met een motie die is aangenomen. "In die motie wordt gevraagd om maximaal in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen rond de mobiliteit en de bereikbaarheid. De inzet van helikoptervluchten voor personen vervoer is hiermee in strijd", valt te lezen in het bezwaar.

"De mooie woorden die zijn uitgesproken in de gemeenteraad van Zandvoort over een duurzaam Circuit blijken in de praktijk niet veel waard te zijn."