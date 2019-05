Doorstart Op=Op Voordeelshop hoogst onzeker

NOORD-HOLLAND - De kans op een doorstart van winkels van Op=Op Voordeelshop is uiterst onzeker. De investeerder die de failliete keten kocht, ziet daarvoor geen mogelijkheden, laat de curator weten. Het is nu aan die nieuwe eigenaar om te beslissen wat de vervolgstappen zijn.

De mogelijkheid bestaat nog dat de koper, St.art Operations genaamd, een deel van de winkels van de budgetdrogisterijketen verkoopt. Maar het kan ook zo zijn dat het na de verkoop van voorraden einde oefening is.

Op=Op Voordeelshop werd in maart failliet verklaard. Tot nu toe is het merendeel van de winkels opengebleven. Voor de meer dan duizend medewerkers van de budgetdrogisterijketen begint de tijd te dringen. De opzegtermijn van hun dienstverband loopt tot 13 mei. Als er dan geen oplossing is om de winkels draaiende te houden, betekent dat het einde van hun baan.