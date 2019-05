Geen huldiging in Amsterdam bij winst Ajax in bekerfinale

AMSTERDAM - Mocht Ajax komende zondag de bekerfinale tegen Willem II winnend weten af te sluiten, dan komt er geen huldiging in Amsterdam. De ploeg viert een eventuele overwinning uiteraard wel op het veld in de Rotterdamse Kuip, maar omdat de ploeg van Erik ten Hag drie dagen later de tweede halve finale tegen Tottenham Hotspur speelt komt er geen huldiging met een podium in de stad.

Normaliter biedt de gemeente Amsterdan aan om een huldiging te organiseren wanneer Ajax prijzen wint. Doordat de Amsterdammers nog in de race zijn om drie prijzen, zal een huldiging er later vermoedelijk alsnog komen. Nadat Ajax het komende zondag in de KNVB-bekerfinale opneemt tegen Willem II, spelen ze op woensdag de tweede halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Vervolgens spelen ze nog tegen FC Utrecht (12 mei) en De Graafschap (15 mei) om de landstitel.

Live

De bekerfinale is in zijn geheel te beluisteren op de radio bij NH Sport tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Daarnaast besteden NH en AT5 aandacht aan de KNVB-bekerfinale op televisie. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur is er een uitzending waarin er uitgebreid wordt voorbeschouwd op het duel en ongeveer een half uur na de wedstrijd wordt er op beide zenders teruggeblikt op de finale.