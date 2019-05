Scholieren krijgen speciale studiecoupé voor eindexamen

ALKMAAR - Vierentwintig scholieren stappen vandaag in de trein van Alkmaar naar Maastricht om zich voor te bereiden op hun examens. In dit geval is de reis belangrijker dan de bestemming: de NS heeft een speciale studiecoupé ingericht voor de studenten.

"We hebben een heel compartiment voor ze gereserveerd en afgeplakt", vertelt conductrice Els Jentink in De Ochtendshow op NH Radio. "Ze kunnen in alle rust studeren en er staan docenten tot hun beschikking op ze voor te bereiden."

Uitzicht

Els is naast conductrice ook docent Nederlands en dus de aangewezen persoon om mee te reizen: "Ik zeg altijd dat je tijdens het studeren ook je rust moet pakken. De leerlingen kunnen dus af en toe even lekker uit het raam kijken."

Een kaartje hebben de gespannen leerlingen niet gekocht, ze wonnen hun plekje in de trein door een online prijsvraag.