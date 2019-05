Man uit Hoorn bedreigd en geslagen na morsen koffie: getuigen gezocht

HOORN - Een 41-jarige man uit Hoorn is op 23 april rond 17.15 mishandeld en bedreigd, nadat hij per ongeluk koffie morste in de buurt van een zestien á zeventien jarig meisje. Dit gebeurde ter hoogte van het BP benzinestation op het Keern.

De man uit Hoorn liep op dinsdagmiddag op de stoep van de Dampten in Hoorn. Hij was aan de telefoon en had in zijn andere hand een kop koffie. Vervolgens schrok hij op van een meisje dat over de stoep fietste waardoor er per ongeluk koffie in de buurt van het meisje terecht kwam. Het meisje, zo rond de zestien á zeventien jaar oud, was in het gezelschap van drie jongens die ook op de fiets zaten.

Toen de man verder liep en op het Keern aankwam bij het BP benzinestation, kwamen er vier mannen op hem afgelopen. Eén van hen sprak de 41-jarige man gelijk aan en gaf hem direct een klap op zijn hoofd waardoor hij op de grond viel. Daarna werd de man nogmaals geslagen en bedreigd door zijn aanvaller.

De politie is nu op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van de mishandeling.