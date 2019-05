De Peiling: BNNVARA-directeur vindt Balkendendenorm veel te laag voor Matthijs van Nieuwkerk

NOORD-HOLLAND - Mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA wil dat er voor Matthijs van Nieuwkerk een uitzondering wordt gemaakt op de regels voor wat presentatoren van de publieke omroep mogen verdienen. De omroep is bang Van Nieuwkerk aan een commerciële omroep te verliezen als hij niet meer krijgt dan de Balkenendenorm van 194.000 euro.



Balkenendenorm

De Balkenendenorm is vernoemd naar Jan Peter Balkenende, minister-president van Nederland van 2002 tot 2010. De norm is tot stand gekomen nadat er verontwaardiging was ontstaan over de hoge salarissen en ontslagvergoedingen voor openbare bestuurders en mensen met een publieke functie. Volgens de huidige regelgeving gaan presentatoren die op dit moment meer dan een minister verdienen bij het aangaan van een nieuw contract terug naar de Balkenendenorm.

Half miljoen

Van Nieuwkerk verdiende vorig jaar 363.000 euro, een stuk minder dan het half miljoen dat hij eerder kreeg, toen hij vaker op televisie was. Als hij na de zomer van 2020 zijn contract verlengt, gaat hij terug naar 194.000 euro. Sommige presentatoren van de publieke omroep die minder vaak op tv komen, verdienen evenveel.

Uitzondering

Mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA wil daarom dat een aantal uitzonderingen op de regelgeving gehandhaafd worden. "De kans bestaat dat we Matthijs kwijtraken", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Dat is een grote zorg. Aan mensen als hij, en ook aan Eva Jinek bijvoorbeeld, wordt dagelijks getrokken door commerciële partijen. Daar kunnen ze zo twee à drie keer meer verdienen."

