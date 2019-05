Scooterbedrijf van Wouter en Melvin volledig in de as gelegd: "Het is je kindje"

DEN HELDER - Het lijken apocalyptische taferelen: de brand die vannacht in de auto- en scooterhandel woedde, heeft het pand in Den Helder volledig in de as gelegd. Bij daglicht kan eigenaar Wouter Schaffer voor het eerst goed zien wat er van zijn bedrijf waar hij jarenlang zo hard voor heeft gewerkt over is. "Ik zie mijn pand in elkaar liggen. Het is je kindje."

De Heldernaar lag in bed, toen hij rond 01.15 uur door zijn moeder wakker werd gebeld. "Ze zei dat mijn bedrijf in de fik stond en dat ik er zo snel mogelijk heen moest", vertelt Wouter aan NH Nieuws. Dus schoot hij snel in zijn kloffie en reed er meteen naartoe.

Bij aankomst zag Wouter dat het hele pand al in lichterlaaie stond, en dat er waarschijnlijk weinig meer aan te doen was. De brandweer, die met vele bluswagens aanwezig was, moest erger doen voorkomen. "De heren hebben met man en macht gewerkt om het pand van de buren te redden. Ik heb heel veel respect voor de brandweer", aldus Wouter.

Pand ernaast gered

De brand brak vannacht om een nog onbekende reden uit in het pand van Wouter en Melvin aan de Bedrijfsweg. De brandweer heeft de nodige moeite gehad om de vlammen die uit het dak sloegen te blussen. Na twee uur was het vuur onder controle.

Door het optreden van de brandweermannen is het aanliggende pand gespaard gebleven. Volgens een getuige heeft de witgoedhandel alleen wat waterschade. "Maar dat mag geen naam hebben", vertelt de buurman.

'Dames en heren, geen zorgen'

De grote vraag is nu wat er met het grote aantal afgebrande scooters in het bedrijf moet gebeuren. Volgens Wouter stonden er 40 nieuwe scooters in het pand en moesten er maar liefst 70 voertuigen worden nagekeken voor onderhoud. "We gaan meteen werken aan een oplossing. Er wordt hard aan gewerkt", licht Wouter toe, waarna hij zich tot de camera wendt. "Dames en heren, maak je geen zorgen. Waarschijnlijk is het verzekeringswerk."

Reacties

Melvin, de compagnon van Wouter, heeft op Facebook een emotioneel bericht geplaatst, waarin hij zijn verdriet over het afgebrande bedrijf deelt. "Met liefde en passie in 12 jaar opgebouwd en in anderhalf uur veloren", valt er te lezen. Onder het bericht steken velen de mannen een hart onder de riem. "Heel veel sterkte en een dikke knuffel", is de reactie van een vrouw. "Wat een nachtmerrie voor jullie", is de reactie van een ander.