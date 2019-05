Auto rijdt tegen gevel tabakszaak Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Een auto is vannacht tegen de gevel van een tabakszaak aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord gereden.

Op foto's is te zien dat de gevel en de auto flink beschadigd zijn. Een deel van de pui is naar beneden gekomen en de voorkant van de auto is vernield.

Of er sprake is van een ramkraak of een ongeluk is vooralsnog niet duidelijk.