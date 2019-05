Enorme brand bij auto- en scooterhandel Den Helder: vuurzee op bedrijventerrein

DEN HELDER - Een auto- en scooterhandel aan de Bedrijfsweg in Den Helder staat in lichterlaaie.

De brandweer is aanwezig met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te bedwingen, maar het pand moet als verloren worden beschouwd.

De brandweer probeert wel een aangrenzend pand te redden, meldt een woordvoerder van de Veiligheidregio aan NH Nieuws. Andere bedrijven op het bedrijventerrein lopen geen gevaar.

Scooters en auto's verloren

Volgens getuigen stonden er tientallen scooters in de bedrijfsruimte. Omdat het een garage en scooterhandel betreft, is het volgens de Veiligheidsregio aannemelijk dat er een flink aantal scooters en auto's verloren is gegaan. Op foto's van de brand zijn enkele brandende auto's te zien.

Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Van bewoning in of rond het pand is geen sprake, aldus de woordvoerder.

Wie last heeft van de rook krijgt het advies ramen en deuren te sluiten.