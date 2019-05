'Pakketten drugs' onderschept in Broek in Waterland: twee Amsterdammers vast

BROEK IN WATERLAND - De politie heeft vannacht in een auto in Broek in Waterland meerdere pakketten harddrugs aangetroffen. De verdovende middelen zijn in beslag genomen. De automobilist en zijn passagiers, twee Amsterdammers van 20 en 26 jaar zijn aangehouden.

Een agent die rond 2.30 uur in zijn dienstvoertuig over de N247 reed, zag een auto rijden die de afslag Broek in Waterland nam. Hij besloot de auto te controleren en gaf de bestuurder een stopteken. Toen de agent hen vroeg wat de mannen - bekende van de politie - in het dorp gingen doen, 'glimlachten ze lief, maar konden geen antwoord geven'.

Lees ook: Politie ontdekt drie drugslabs met tientallen kilo's drugs en een vuurwapen

Daarop besloot de agent de auto grondig te doorzoeken. Niet zonder succes, want niet veel later stuitte hij op meerdere pakketten drugs, waaronder vermoedelijk crystal meth, cocaïne en xtc.

Kamagra

Ook werden er lustopwekkende Kamagra-pillen aangetroffen, waarover de politie Zaanstreek gekscherend schrijft dat die mogelijk voor 'eigen gebruik' bestemd waren.

Behalve de handelshoeveelheid drugs hadden de mannen ook 4.500 euro en vijf telefoons bij zich. Een van die telefoons betreft een mini-telefoon, die vanwege zijn beperkte omvang in gevangenissen geliefde smokkelwaar is. Net als de drugs heeft de politie het geld en de telefoons in beslag genomen.