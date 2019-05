Mindervalide Amsterdammer gered uit brandende woning

AMSTERDAM - Een mindervalide Amsterdammer is vanmiddag uit z'n brandende woning aan de Pelikaanstraat gered. Een buurvrouw sloeg alarm, waarna de brandweer de man uit de woning haalde.

Snel nadat de brand in de keuken was onstaan, stond de woning vol rook. Toen een bovenbuurvrouw de rookmelders een verdieping lager hoorde piepen, sloeg ze alarm bij de hulpdiensten. De toegesnelde brandweer forceerde de voordeur en haalde de mindervalide man uit de woning.





Mogelijk heeft de bovenbuurvrouw het leven van haar buurman gered, want op dat moment had de bewoner al 'veel rook ingeademd', twittert de brandweer Amsterdam-Amstelland. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur, volgens getuigen veroorzaakt door een pannetje eten op het fornuis, was snel geblust.