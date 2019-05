Schapen in Heemskerk verlost van hun warme wintervacht

HEEMSKERK - In Koetshuis Kasteeltuin in Heemskerk zijn vandaag de wintervachten van de Welsh Hill Speckled Face-schapen afgeschoren. Onder toeziend oog van vele, vooral jonge, bezoekers werden de dieren van hun warme jas ontdaan.

En dat gaat nog niet altijd zonder slag of stoot. "Jonge schapen die voor het eerst geschoren worden, vinden het over het algemeen doodeng", legt schaapsherder Marleen de Bie uit. "Die voelen zich maar raar als het klaar is. En alle schapen vinden het vervelend als je in de nek scheert."

Gaaf

De jeugdige bezoekers kijken hun ogen uit bij het scheren. "Echt leuk!", vertelt Liv (8). "Heel gaaf om te zien hoe dat scheren eigenlijk gaat."

Het scheren van de schapen is één van de vele activiteiten die vandaag op het programma stond. "In het Koetshuis kunnen de kinderen ook nog een bijpassende knutselactiviteit doen, in dit geval dus met het wol van de schapen’, vertelt Pamela Hiemstra van Natuur- en Milieu-educatie Beverwijk (NME).

Van mei tot en met oktober wordt op elke eerste woensdagmiddag van de maand een activiteit georganiseerd.