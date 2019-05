'Levensgevaarlijke' turborotonde in Beverwijk op 7e plek bij Meldpunt Onveilig Verkeer

IJMOND - De resultaten van het Meldpunt Onveilig Verkeer zijn bekend, ook voor de IJmond. Wat opvalt is dat de Beverwijkse turborotonde van de Laan der Nederlanden / Laan van Broekpolder wordt gezien als een gevaarlijk verkeersknooppunt. De locatie heeft zelfs de zevende plek behaald van alle genoemde onveilige verkeersplekken in de provincie.

Op onze website konden bezoekers op deze interactieve kaart zélf aangeven welke verkeersplekken in de regio zij onveilig of gevaarlijk vinden. De rotonde in Beverwijk staat met 62 meldingen op plek zeven.

Raadslid Alex van Luijn is niet verrast door de uitkomst. "Deze rotonde heeft namelijk tweerichtingenverkeer", stipt hij tegenover NH Nieuws aan. "Dat betekent dat fietsers van links en rechts komen. En de andere weggebruikers die afslaan van de rotonde moeten ze voorrang geven. Levensgevaarlijk, want Beverwijkers en ook andere Nederlanders zijn gewoontedieren", aldus Van Luijn.

Actie

Volgens het raadslid zijn er al veelvuldig zware ongevallen gebeurd. "Dit probleem is er al sinds 2017. Er moet snel actie komen."

De gemeente Beverwijk zegt in een reactie de problemen te kennen. Volgens de woordvoerder wordt op het stadhuis gewerkt aan een herinrichting. Hoe dat eruit moet komen te zien is nog onduidelijk.

Uitgeest

De rotonde in de Broekpolder niet de enige zorg onder inwoners van de IJmond. In Uitgeest kwamen over twaalf verschillende plekken meldingen binnen.

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Ons publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer. Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.