Say cheese to Funda: makelaar maakt woningen menselijk met kiekjes van zichzelf

HEERHUGOWAARD - Wie huizenplatform Funda bezoekt, komt vooral lovende woorden, gelikte interieurs en saaie plattegronden tegen. Een gemiste kans, vindt de Heerhugowaardse makelaar Tim Kugelmann. Om de aangeboden woningen iets menselijks te geven, gaat hij sinds twee maanden in of bij iedere woning in z'n portefeuille op de foto.

"Als je in reisgidsen kijkt, zie je ook mensen bij de receptie staan...", zegt Kugelmann tegen NH Nieuws. "Omdat dat het menselijk maakt." Sinds twee maanden vraagt Kugelmann de vastgoedfotograaf van dienst steevast om niet alleen de kamers en de tuin vast te leggen, maar ook een foto van hem te maken. "Dat heb ik nu bij tien à twaalf woningen gedaan, om op te vallen."

Lees ook: Wijk aan Zee straks een speeltuin voor makelaars en vastgoedjongens

Soms levert dat hilarische kiekjes op, zoals het geval is in de advertentie een twee-onder-een-kap-woning aan de Hemelboog Binnen in Heerhugowaard. Na enkele foto's van de strak ingerichte woon- en eetkamer volgt er een kiekje van Kugelmann, die in een sexy pose voor het riante kookeiland ligt en joviaal in de lens kijkt.

Glijbaan

"Waarom zo'n lege kamer? Ik wilde hiermee laten zien dat de woning vanwege de ruimte ook zeer geschikt is voor gezinnen met kinderen", verklaart hij waarom hij op de 'hoogwaardige gietvloer' is gaan liggen. Voor een advertentie voor een woning aan de Koggewaard poseert hij in de tuin en voor een advertentie voor een huis aan het Alkmaarse Daalmeerpad is hij in het speeltuintje voor de woning gestrekt op de glijbaan gaan liggen.

Lees ook: Makelaars merken omslag op woningmarkt

Hoewel hij in al de hierboven genoemde advertenties z'n dagelijkse makelaarskloffie draagt, kleedt hij zich ook wel eens om - of zelfs uit - voor een foto. "Morgen heb ik weer een fotosessie. Omdat dat een woning is waaraan nog het nodige verbouwd moet worden, ga ik in een overall op de foto", vertelt de makelaar. "En binnenkort poseer ik in een bad met badschuim." Snel daarna prijkt ook Kugelmanns ontblote torso op Funda, al benadrukt hij dat hij wel zijn zwembroek aanhoudt. "Want de fotograaf is een vrouw."

Collega-makelaars

Of zijn 'menselijke' woningen sneller worden verkocht dan huizen die in onpersoonlijke advertenties aan de man worden gebracht? "Het werkt voor honderd procent, want iedereen heeft het erover. Zelfs collega-makelaars willen met me op de foto."