Harde kern Ajax waarschuwt media na slaan journalist: "Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild"

AMSTERDAM - De harde kern van Ajax heeft de pers gewaarschuwd om geen supporters te filmen rond wedstrijden van Ajax. Een verslaggever van De Telegraaf kreeg gisteren tijdens een live-uitzending een klap in zijn gezicht toen hij stond te filmen bij het stadion van Tottenham Hotspur. "Er is vaak genoeg gezegd om op te rotten", schrijft de F-Side.

"Velen onder ons zijn er niet van gediend om met hun porem in de media te verschijnen", schrijft de F-Side. Dat komt volgens de harde kern vooral omdat veel supporters zich bij hun werkgevers hebben ziek gemeld om bij de wedstrijden te kunnen zijn.

'Doet wat ie moet doen'

"Mensen kwamen in beeld die niet in beeld wilden en toch bleef men filmen", schrijft de F-Side over een eerder voorval in Turijn. "Ze zijn toen al gewaarschuwd, c.q. verzocht hen op te rotten met hun cameraatje. Gisteren deden ze het weer en is er vaak genoeg gezegd om op te rotten. (..) Dan gebeurt er iets wat we allemaal hebben kunnen zien, een F-Sider doet wat ie moet doen. Zorgen dat de sensatiepers ophoudt met filmen! De volgende dag komt de kater en is heel jankend Nederland 'verbaasd' over het incident!"

"Er komen voor ons nog een paar wedstrijden, die wij moeten winnen om drie prijzen te kunnen pakken. De pers zal ook hierbij massaal aanwezig zijn. Daarom waarschuwen we nog één keer: gewoon oprotten met jullie cameraatjes! Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild!"

'Onacceptabel'

De F-Side heeft de alinea waarin de bedreiging werd gedaan inmiddels verwijderd. Ajax is blij dat die passage weg is: "Wij keuren vanzelfsprekend elke vorm van geweld af. Dat geldt ook voor bedreigingen. De laatste alinea die in de verklaring stond was een bedreiging naar de media die hun werk willen doen rondom onze wedstrijden. Dat is onacceptabel en die passage is gelukkig verwijderd. Iedereen moet met een veilig gevoel naar het stadion kunnen gaan. En de media moeten gewoon hun werk kunnen doen."

Het Openbaar Ministerie laat weten dat journalisten of mediabedrijven die zich door de teksten bedreigd voelen aangifte kunnen doen. AFCA Supportersclub wil niet inhoudelijk reageren op het bericht van de F-Side.

Aangifte

De verslaggever die gisteren een klap kreeg heeft daarvan aangifte gedaan. Inmiddels is er een verdachte aangehouden.