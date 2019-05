Stil protest tegen geweld aan apothekersbalie: "Dat moet stoppen"

HILVERSUM - Steeds vaker moeten apothekers hun klanten vertellen dat medicijnen niet meer op voorraad zijn of dat de zorgverzekeraar heeft besloten een ander merk te vergoeden. Apothekers zijn helemaal klaar met de gefrustreerde en agressieve reacties die dat bij klanten oproept, en komen daartegen in actie.

"Als stil protest houden we de deuren tot 12.00 uur gesloten...", zegt Bernadine Armbrust van Apotheek Van den Bergh in Hilversum. "...om aan te geven dat de discussies en agressie aan de balie moeten stoppen."



De Hilversumse apotheek staat niet alleen: zeker de helft van de apotheken in 't Gooi ging vanochtend uren later open dan gebruikelijk op woensdag. Toch benadrukt Armbrust dat zij en haar collega's niet hebben stilgezeten. "We zijn ondertussen gewoon aan het werk om alle recepten te verwerken."

Preferentiebeleid

Het steekt de apothekers dat boze en teleurgestelde klanten hun frustratie tegen hen uiten, terwijl zij er niets aan kunnen doen dat er tekorten zijn en er steeds andere merken worden aangeboden. Oorzaak ligt volgens de apothekers in het zogeheten preferentiebeleid van zorgverzekeraars. "Dat zorgverzekeraars mogen bepalen welk merk iemand krijgt", legt Armbrust uit. "Zij wijzen dan een een bepaald merk aan, en de andere merken worden dan niet vergoed."

De apotheker legt uit hoe het preferentiebeleid voor medicijntekorten kan zorgen. "Je kunt je voorstellen dat als in januari een grote zorgverzekeraar een bepaald merk aanwijst, dat daar een run op komt, en dan is het merk vaak langere tijd niet te krijgen in Nederland."

Doosje over de balie gesmeten

Niet iedere teleurgestelde klant verandert in een foeterende bullebak, maar er zijn ook klanten die fysiek worden. Soms worden doosjes over de balie gesmeten, stelt apotheek Van den Burgh op een A4'tje op de deur waarmee ze begrip voor de actie vragen.

Sommige klanten gaan nog verder, vertelde Armbrust vanochtend tegen Radio 1: "In december werd een collega in haar gezicht geslagen, toen ze moest uitleggen dat een bepaald merk niet meer vergoed werd."

Politiek

De actie is bedoeld om bewustwording te creëren, al denkt de apotheker dat het probleem bij de wortel moet worden aangepakt. "Pak die geneesmiddeltekorten aan en zorg ervoor dat mensen niet meer zo vaak van merk hoeven te wisselen", spoort ze politiek aan om in actie te komen.