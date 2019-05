Bavianen vinden thuis bij Van Blanckendaell Park: "We gaan ze een mooi leven bezorgen"

TUITJENHORN - Komend weekend houdt dierentuin Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn een welkomstfeest voor de vijftien bavianen die er sinds kort zijn onder gebracht. De dieren komen via Stichting AAP en hebben tot nu toe geen makkelijk leven gehad.

"Ze hebben allemaal een verschillende achtergrond", vertelt verzorger Shanna Irish de Vries. "Sommigen komen bij particulieren thuis vandaan, waar ze onder slechte omstandigheden gevonden werden. Andere komen bijvoorbeeld uit het circus in Frankrijk, andere weer bij illegale handelaren."

Groot verblijf

De dieren kwam op 9 april aan in Tuitjenhorn en kregen eerst even rust. Drie dagen later mochten ze voor het eerst naar buiten. "Ze wennen goed. En de eerste keer dat ze naar buiten gingen wisten ze niet wat ze zagen. Het verblijf hier is veel groter dan ze gewend zijn."

Aan het scharrelen naar voedsel, het tevreden eten en het vlooien van elkaar kan verzorger De Vries zien dat de dieren op hun gemak zijn. Sommigen zaten al tien jaar bij Stichting AAP, voor er een goede plek gevonden kon worden.

Eindelijk plek

"Ze waren heel blij dat ze eindelijk een plek hadden voor zo'n grote groep", vertelt De Vries. "Zeker de oudere bavianen hebben zo'n tien jaar bij de stichting gezeten. Dus toen wij aangaven dat we een gloednieuw verblijf voor ze wilden bouwen om deze dieren een goede toekomst te bieden, waren ze enorm blij."

Komend weekend is er een speciaal programma in het park om de bavianen te verwelkomen.