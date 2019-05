Hoorn start met proef 'elke zondag open' om meer consumenten te trekken

HOORN - Ondernemersvereniging Stad Hoorn (OSH), de vereniging voor ondernemers in de Hoornse binnenstad, vraagt de ondernemers om van 1 juni tot en met 31 december als proef op zondag open te gaan. Ze hopen op deze manier meer consumenten te trekken en de stad aantrekkelijker te maken.

Dat meldt de organisatie. Zo schrijven zij het volgende in een brief aan de leden: "We hebben jullie enige tijd geleden gevraagd of jullie mogelijkheden zien om op zondag open te gaan. Dit kan er namelijk voor zorgen dat er een nieuwe beleving komt van de stad Hoorn."

Veel bezwaren

Volgens de organisatie laten de reacties zien dat de helft het graag wil invoeren en de andere helft bezwaren heeft. "Feit is dat in steden met een gezellig historisch centrum zoals Alkmaar en Amersfoort op de koopzondagen een omzet wordt gemaakt van 12%, terwijl dit in Hoorn uitkomt op 6%."

Lees ook: Leegstand van winkels in West-Friesland neemt toe

Hoorn heeft het moeilijk. Er zijn grote problemen met leegstand, in Hoorn is dit 10,6 procent. "Iedere keer denk je: 'hé, er is weer een winkel leeg.' Het wordt een spookstad", zegt een vrouw die winkelt in de Grote Noord. Een andere vrouw vult aan. "Heel triest, voor veel dingen kun je hier gewoon niet meer terecht."

Tekst gaat verder onder de video





OSH begrijpt dat het voor elke ondernemer een lastige keuze is om zeven dagen per week open te gaan. Toch hopen ze dat winkeliers meedoen met de proef.