155 meldingen in Zaanstad en vierde plek voor Wormerveer bij Meldpunt Onveilig Verkeer

ZAANSTAD - De stemmen zijn geteld en de balans is opgemaakt: de resultaten van het Meldpunt Onveilig Verkeer zijn binnen. Op deze interactieve kaart kon ons publiek zélf aangeven welke verkeersplekken in de regio zij onveilig of gevaarlijk vinden en dat werd massaal gedaan. Ook in Zaanstreek-Waterland, waar een aantal resultaten in het oog springen.

Allereerst zijn er twee locaties in de regio die de onfortuinlijke eer hebben om in de top 10 te zijn beland. Dat betekent dat ze de meeste meldingen en/of stemmen hebben ontvangen. Het gaat om:

- Plek 4: Kruising van de Zaanweg en de Stationsstraat - Wormerveer

Deze 'onoverzichtelijke' locatie in Wormerveer kreeg vier meldingen, waar 107 keer op werd gestemd. "Sinds de nieuwe inrichting is iedereen hier de weg kwijt: auto, fiets en overig wegverkeer", aldus een anonieme melder. "Iedereen doet alsof de oude situatie er nog is", vult Ilse de Boer aan.

- Plek 10: Kruispunt Grote Ven - Dijkgraaf de Ruiterlaan - Volendam

Er werd slechts één uitgebreide melding op dit kruispunt gedaan, maar die kreeg wel 62 stemmen. "De inrichting van de verkeerssituatie ter plekke is ronduit amateuristisch en gevaarlijk te noemen", schreef de melder.

Meldingen

Met 155 verschillende onveilige locaties die op de kaart zijn gezet, staat de gemeente Zaanstad op plek 3 van meest genoemde gemeenten. Alleen Alkmaar en Amsterdam staan hoger. Met 155 verschillende onveilige locaties die op de kaart zijn gezet, staat de gemeente Zaanstad op plek 3 van meest genoemde gemeenten. Alleenen Amsterdam staan hoger.

Opvallend

Gemiddeld gezien zijn de meeste meldingen per inwoner gedaan in de gemeente Beemster. Vooral Middenbeemster valt op: in dat toch wel kleine dorp zijn tien meldingen gedaan; vooral de Rijperweg en de Middenweg worden genoemd als gevaarlijke verkeersplekken.

de regionale top 10 en de andere uitslagen van het onderzoek. Check hieren devan het onderzoek.

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Ons publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer. Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.