Joodse baby's Hadassah en Joshua overleefden de oorlog dankzij Hoorns gezin

HOORN - De huidige bewoners van Tweeboomlaan 79 in Hoorn wisten van niks, maar hun huis kent een bijzondere geschiedenis. Want in de Tweede Wereldoorlog werden daar de Joodse baby's Hadassah en Joshua Elze opgevangen en uit de handen van de Duitse bezetters gehouden.

Vorig jaar kwam het verhaal pas aan het licht. Rita Lodde van vereniging Oud Hoorn deed onderzoek naar mensen die de hoogste onderscheiding van Israël hadden ontvangen: Yad Vashem. Eén daarvan was het echtpaar August en Elisabeth Goetmakers die in 1965 werd geëerd. "Ze woonden toen inmiddels in Rotterdam, dus vandaar dat het eerst niet was opgevallen", vertelt Lodde. "Ik kwam na verder zoekwerk in contact met de weduwe van Ruud Goetmakers (zoon van het echtpaar), en dan hoor je van alles."



Baby Joshua een paar weken na geboorte al opgevangen

Hadassah kwam in 1943 als eerste bij het gezin. "Er was verraad gepleegd en dus kwam er een huiszoeking en werd ze elders onder gebracht. Later dat jaar kwam haar broertje Joshua. Hij was pas net een paar weken oud en werd geadopteerd onder de naam Hansje. Hij is gebleven tot het eind van de oorlog", weet Lodde.

De woning aan de Tweeboomlaan maakt onderdeel uit van Open Joodse Huizen en trekt veel bekijks. Ook de weduwe van Ruud Goetmakers is aanwezig en doet haar verhaal. "Er werd in de familie veel over gesproken. We waren er regelmatig mee bezig." Maar dat het verhaal van haar schoonfamilie nu zoveel aandacht krijgt, ziet ze niet als een erkenning. "Nee, zo is het niet. Het opvangen van die kinderen, dat doe je gewoon. Maar het is goed dat het blijft leven."



'Je kijkt toch anders naar je huis nu'

Ook de huidige bewoners, het gezin Neefjes, horen de verhalen aandachtig aan. "We hadden voordat we werden benaderd geen idee", vertelt Rob Neefjes. "Die familie Goetmakers heeft heel veel risico genomen, dat is niet voor te stellen. Maar juist daarom is het belangrijk om dit verhaal te blijven vertellen." Zijn vrouw Yolanda vult aan: "Ik kijk nu toch met andere ogen naar ons eigen huis. Wat hier gebeurd is, dat is wel heel bijzonder."



Overigens is nummer 79 niet de enige plek waar Joden in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten. Bij meerdere woningen schijnt dat het geval te zijn geweest. "En ook nu komen er van diverse kanten mensen met nieuwe verhalen. Zo hebben we voor volgend jaar alweer een nieuw adres hier in de straat gevonden. Nu kan het nog, want de mensen die het hebben meegemaakt zijn er nog. Ik ben blij dat de verhalen verteld blijven worden", aldus Rita Lodde van vereniging Oud Hoorn.

Initiatiefnemer van de Open Joodse Huizen, Denise Citroen, kan dat alleen maar bevestigen. "Het gaat erom dat de verhalen van de vermoorde Joodse mensen worden verteld en hun namen worden genoemd. Want zolang je wordt herinnerd, blijf je levend."