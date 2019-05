Medemblik creëert 'eigen' monumentenlijst: allereerste schildjes uitgereikt

MEDEMBLIK - Medemblik heeft gisteren het allereerste schildje met de aanduiding ‘Gemeentelijk Monument’ overhandigd aan Jos en Ans Ruiter uit Medemblik. Hun karakteristieke dijkhoekhuis aan de Westerhaven krijgt hiermee opnieuw de monumentenstatus, nadat de twee die plots van de provincie moesten inleveren.

Eerder schrapte de provincie Noord-Holland namelijk 21 panden van de provinciale monumentenlijst. De woning van Jos en Ans moesten ook hun benoeming inleveren. De gemeente Medemblik heeft in reactie op dit besluit van de provincie nu een eigen gemeentelijke lijst in het leven geroepen en er een eigen schildje voor ontwikkeld.

Historisch en bijzonder

Samen met het links naastgelegen pand vormt de woning van Jos en Ans een bijzonder overblijfsel uit de 17e eeuw. Het zogeheten dijkhuis laat zien hoe de gevelwand van de Westerhaven ooit is bebouwd. Daardoor is het volgens de gemeente van bijzondere architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde.

Niet meer mogelijk te slopen

Met de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst krijgen de gebouwen een beschermde status. Daardoor is het niet meer mogelijk om gebouwen te veranderen of te slopen. In totaal zijn er zeventien gemeentelijke monumenten benoemd.

Subsidie

De instandhouding en restauratie van gemeentelijke monumenten is essentieel om ze een blijvende en actieve rol te laten spelen in de leefomgeving. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheid om periodieke werkzaamheden met subsidie te ondersteunen.