Organisatie Latin Village wil zes wijken Velserbroek afsluiten tegen 'festival-tuig'

VELSEN - De organisatie van het festival Latin Village in recreatiegebied Spaarnwoude gaat flinke maatregelen nemen om te voorkomen dat bezoekers van het evenement niet opnieuw voor grote overlast gaan zorgen.

In augustus van vorig jaar hadden inwoners van Velserbroek last van festivalgangers die de wijken rondom het evenemententerrein 'terroriseerden': er liepen veel dronken feestgangers in het dorp. Ook ontstonden er flinke files op de snelweg, stonden straten in het dorp vol met foutparkeerders en veel van de feestgangers urineerden in de plantsoentjes, poorten en tegen de huizen van de Velserbroekers.

De organisatie van Latin Village kondigde in november aan dat het festival dit jaar een dag langer zou duren. Om te voorkomen dat inwoners opnieuw zo veel last ondervinden, wil de directie nu zes wijken afsluiten voor bezoekers van het feest.

Op slot

Dat is te lezen in een brief die verspreid is in de wijken Bastionbuurt, Hofstede, Maadbuurt, Springerbuurt, Westbroekbuurt en de Weidbuurt, meldt het Noordhollands Dagblad. In elk van deze gebieden zullen verkeersregelaars worden ingezet, om auto's die daar aankomen te controleren.

Ook zal er een speciale bewonersbijeenkomst georganiseerd worden volgende week, waarin de organisatie uit de doeken zal doen hoe het precies zal gaan voorkomen dat de overlast dit jaar weer zo groot wordt. Deze sessie wordt volgende week donderdag in Villa Westend gehouden.

Geen vergunning

Overigens laat de Velsense wethouder Jeroen Verwoort aan de krant weten dat er voor zover hij weet nog helemaal geen vergunningen voor het festival zijn afgegeven.