De Nacht van de Vluchteling: "Ik weet hoe het voelt en ik wens iedereen vrede toe"

ZAANDAM - In de Nacht van de Vluchteling op 15 juni loopt een grote groep mensen veertig kilometer. Zij doen dat om steun te betuigen aan mensen die hun land moesten ontvluchten om wat voor reden dan ook. De wandelaars zamelen geld in en dat weer gebruikt wordt om medicijnen en schoon drinkwater te kopen voor vluchtelingenkampen over de hele wereld.

Voor de tweede keer loopt de uit Syrië gevluchte Yaman Aswad mee met deze tocht. Nadat Yaman naar Nederland vluchtte, kwam zij in contact met stichting de Sluis in Zaandam. Hier kreeg zij onder andere taallessen en raakte zij bevriend met Esther Schild.

Ook Esther loopt mee met deze tocht: "En je weet, over een paar uurtjes zijn we weer bij de finish en dan zijn we klaar. De mensen die vluchten die hebben geen idee. Zij moeten maar zien wat er gebeurt onderweg."

Vluchten uit Syrië

De gebeurtenissen in Syrië zijn Yaman niet in de koude kleren gaan zitten: "Het is heel moeilijk om dromen te hebben. Misschien in de toekomst weer, maar voor nu heeft het tijd nodig. Je denkt daar allemaal maar aan het feit of je het gaat overleven of niet. Nu moet ik gewoon de taal leren en naar school te gaan. Daarna zien we wel verder."

De Nacht van de Vluchteling

Naast Nederlanders lopen er ook andere vluchtelingen mee. Voor Yaman is het natuurlijk extra beladen: "Ja, het was heel leuk vorig jaar maar ook echt heel moeilijk. Ik ben ook vluchteling en ik weet hoe het voelt."

Mensen die Yaman willen steunen kunnen dat doen door naar haar website te gaan. De pagina van het hele team van Stichting de Sluis is hier te bekijken.