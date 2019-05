Stoere motorvrouwen toeren door Noord-Holland voor wereldwijde estafette

WORMERVEER - Vandaag reden zo'n tachtig vrouwen op de motor door Noord-Holland, als onderdeel van een estafette door honderd landen. Er was een stop in Wormerveer en Hippolytushoef en de eindstreep werd via Heerenveen behaald op het TT-circuit in Assen, waar het stokje weer werd doorgegeven.

Zo'n veertienduizend vrouwen doen mee aan de Women Riders World Relay: een wereldwijde estafettetocht voor vrouwelijke motorrijders. Met de tocht hoopt de organisatie de positie van vrouwen in de motorwereld te verbeteren. "Bijna 1 op de 5 motorrijders is vrouw en daar zou de industrie meer rekening mee kunnen houden", zegt Jennifer Hemmens uit Alkmaar. Zij is de Nederlandse ambassadeur en reed zelf ook mee.

Spierpijn

De internationale vrouwentour startte 65 dagen geleden in Schotland. De 56-jarige Colette is er sindsdien al bij. Met haar billen gaat het goed, maar door het dagelijkse rijden heeft ze wel spierpijn in haar vingers van het knijpen in de remmen.

Ondanks de fysieke kwaaltjes vindt ze het heerlijk om met de vrouwen te rijden. "Je ontmoet zo vrouwen uit allerlei landen en leert ze echt kennen omdat je met ze optrekt, met hen eet en bij hen verblijft."

Mooi

Jennifer rijdt nu mee tot Denemarken, maar haar mooiste tocht tot nu toe was in het verre oosten. "Dat kan ik iedereen aanraden: dat is zo mooi." Maar nu eerst naar Hippolytushoef. "Ook mooi", lacht ze.