Vluchtende automobilist klem tussen schutting en lantaarnpaal in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een bestuurder die op de vlucht was voor de politie is vanmorgen aangehouden, nadat hij zichzelf met zijn auto had klemgereden. De man was eerder op de Amstel in Heerhugowaard gespot door agenten. Zij wisten dat de bestuurder zonder rijbewijs rondreed, omdat hij eerder deze week al was aangehouden.

Daardoor is de bestuurder vanochtend voor de tweede keer in één week aangehouden. De man had eerder zijn rijbewijs moeten inleveren, wegens het rijden onder invloed van drank en drugs. Nog geen 48 uur na deze overtreding besloot hij toch weer in zijn auto te stappen.

Stopteken genegeerd

Zijn auto werd op de Amstel in de Waardse Rivierenbuurt door agenten herkend. De man negeerde vervolgens een stopteken en ging ervandoor. De agenten gingen hem achterna. "Ondanks dat snelheden niet hoog lagen, was het gevaar er niet minder om", omschrijft de politie op Facebook de situatie.

Bij een speeltuin reed de man zichzelf klem tussen een lantaarnpaal en een schutting. Hij vluchtte vervolgens te voet, maar kon snel ingerekend worden. De auto is in beslag genomen.