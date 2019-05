Brandweer houdt grote oefening bij strandhuisjes van Castricum

CASTRICUM AAN ZEE - Een grote groep brandweerlieden verzamelde zich gisteravond op het strand van Castricum om te oefenen. Hoewel er geen vuur te zien was, oefenden verschillende korpsen toch voor een grote fictieve brand bij de strandhuisjes.

"Zo'n oefening doen we elk jaar wel, maar deze keer hebben we groter en regionaal uitgepakt. We hebben brandweerlieden uit Beverwijk, Uitgeest, Egmond en Limmen ook betrokken bij de actie", vertelt oefenleider van de brandweer Danny Theissling.

Genoeg water

Verschillende bewoners van de strandhuisjes hadden om zo'n oefening gevraagd. Zo speelde huisjeseigenaar Jan Theissling gisteren in het oefenscenario een gewond slachtoffer. "We willen kijken of de auto's het redden op het strand, of er genoeg water is. Volgens mij gaat dat goed."

Een groep belangstellende kinderen had nog wel een klein kritiekpuntje. "Het gaat niet heel erg snel. Het kost wel wat werk."