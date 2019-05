NS: "Baby op spoor Anna Paulowna viel uit kinderwagen"

ANNA PAULOWNA - De baby die gister op het spoor terechtkwam bij station Anna Paulowna gleed uit de kinderwagen tijdens het instappen. Volgens de NS gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een strafbaar feit.

Dat meldt het AD vandaag. Volgens de krant is er geen strafbaar feit gepleegd en gaat het om een ongeluk.

"Uit het rapport dat wij hebben opgesteld is te halen dat de baby bij het instappen uit het wagentje is gegleden", verklaart NS-woordvoerder Erik Kroeze tegen het AD. "De conducteur was daar vlakbij in de buurt en die heeft volgens de procedure direct contact opgenomen met de machinist om ervoor te zorgen dat de trein niet zou vertrekken. Vervolgens heeft de conducteur de baby tussen het perron en de trein uitgehaald."

Daarnaast verklaart de politie dat het een ongeluk was en dat er geen opzet in het spel was. De politie gaat verder niets met de zaak doen. Dat jeugdagent Sjoerd Bais ter plekke kwam, was puur omdat hij in de buurt was en werd geseind door de machinist, anders was het waarschijnlijk onderling opgelost.