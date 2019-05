Adam Toren kleurt rood-wit na zege van Ajax op Tottenham

AMSTERDAM - De Adam Toren zag er vannacht anders dan anders uit na de zege van Ajax in Londen tegen Tottenham Hotspur.

De verlichting op de top van het oude Shell-gebouw kleurde rood-wit, een ode aan de ploeg van Erik ten Hag. Ajaxsupporter Thomas van Mens pakte vannacht het pontje naar Noord en maakte de foto.

Ajax won in de eerste wedstrijd van de halve finale in de Champions League met 0-1 van de Engelse voetbalclub. De tweede wedstrijd wordt op woensdag 8 mei gespeeld in Amsterdam.