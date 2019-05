Moeder wil veilige oversteek met beruchte busbaan na heftig ongeluk met 15-jarige zoon

IJMUIDEN - Eind maart krijgt Martine van Balen-Kuijper de schrik van haar leven. Haar 15-jarige zoon raakt zwaargewond als hij wordt geschept door een snelbus bij een oversteekplaats op de HOV-busbaan in IJmuiden. Ze wil nu dat de oversteekplaats veiliger wordt en is een petitie gestart.

"Ik wil gewoon dat niemand ooit meer zo gewond raakt als mijn zoon", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Ik denk dat alle soort oversteekplaatsen waar snelverkeer langs gaat, in dit geval een busbaan, voor alle partijen veiliger zou kunnen. Het is voor alle betrokkenen een trauma als dit gebeurt."

'Wonder dat hij nog leeft'

Haar 15-jarige zoon raakt op 20 maart zwaargewond als hij tijdens het oversteken van de beruchte HOV-busbaan bij de Zeeweg wordt geschept door een snelbus. "Met als resultaat dat zijn rechter long van zijn luchtpijp afscheurde, hij had een schedelbasisfractuur, scheurtjes in drie nekwervels, een afgebroken nekwervel en enorme wonden in zijn gezicht."

Volgens Martine is het een wonder dat haar zoon nog in leven is. Zelfs de artsen in het Leids Universitair Medisch Centrum waren verbaasd.

Buurtbewoners zijn ook blij met de petitie. "Het is een lastig punt. De bussen komen eraan en dan pas springt het stoplicht op rood. De bussen rijden veel te snel."

Volgens een passant zijn er al meerdere ongelukken gebeurd op de oversteekplaats. Een andere buurtbewoner vult aan: "Veiligheid gaat boven alles."

De petitie is inmiddels al meer dan 500 keer ondertekend.