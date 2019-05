Nu al maatregelen tegen oprukkende eikenprocessierups in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Als overheden en gezondheidsdiensten niet meer gaan samenwerken, wordt de processierups een nóg groter probleem dan het nu al is. Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups aan de Stentor. GGD Kennemerland is daarom nu al voorlichtingen aan het geven over de processierups in hun gemeentes.

Dit jaar komen er naar verwachting drie keer zoveel eikenprocessierupsen als in recordjaar 2018, meldt de Stentor. Daarom worden er in veel gemeentes in Nederland al maatregelen genomen tegen de rups.

Volgens GGD Kennemerland is het probleem op dit moment gelukkig nog niet zo groot in hun gebied, maar ze merken wel dat ze steeds meer in hun regio gespot worden: "Tot een paar jaar geleden bleef Kennemerland gespaard. De eerste rupsen werden een aantal jaar geleden gezien in Haarlemmermeer. Vorig jaar kregen we vanuit andere gemeentes ook de eerste meldingen", aldus Bart Poelman, adviseur Medische Milieukunde GGD Kennemerland.

Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op de komst van de processierups, gaat de GGD regelmatig in gesprek met de gemeente. "Afgelopen week hadden we nog een regionaal overleg met groenbeheerders en de gemeente. We hebben toen afgesproken dat de gemeentes in onze regio via hun websites hun bewoners informeren over de rups."

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt vooral voor in de zomer en zit in eikenbomen. Het grootste probleem wordt gevormd door de brandharen waarmee de eikenprocessierups is bedekt. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden en/of ontstoken raken. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid: een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid. Daarnaast kunnen zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise. De overlast van de brandharen van de rups start meestal in mei en loopt door tot en met augustus.

Maatregelen

Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft besloten om gemeenten, provincies, gezondheidsdiensten van de GGD en wetenschappers bij elkaar te halen om zo te kijken hoe de rups bestreden kan worden. Een goed plan volgens Poelman: "Het aantal nesten gaat toenemen. Het is belangrijk daar nu al voorbereidende stappen samen in te nemen. We hebben ook afgesproken om in het najaar bij elkaar te komen om te kijken hoeveel nesten we hebben gevonden, wat we verder kunnen doen met het bestrijden van deze beestjes en het probleem vervolgens verder te monitoren."