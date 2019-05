Laatste auto Pim Fortuyn binnenkort beschikbaar voor rondritten

DRIEHUIS - Aanhangers en fans van Pim Fortuyn kunnen binnenkort een rondje meerijden in de dienstwagen die de politicus vlak voor zijn dood gebruikte. Op 6 mei, de dag dat Fortuyn op het Media Park in 2002 werd doodgeschoten, stelt de nieuwe eigenaar de verlengde Daimler beschikbaar voor rondritten.

Dat meldt De Telegraaf. De eigenaar van de auto, Olaf Stuger, zat ten tijde van de moord in de LPF, de partij van Pim Fortuyn. Inmiddels is hij Europaparlementariër voor de PVV.

Stuger kocht de auto vorig jaar van een Alkmaarse dealer. Hij zegt het belangrijk te vinden dat de auto bewaard blijft en niet in handen komt van "mensen die niks met Fortuyn hebben of zelfs tegenstander zijn". Volgens Stuger is de auto nationaal erfgoed.

Volgens de ervaringen van Stuger zijn er nog steeds veel mensen die goede herinneringen hebben aan de politicus. "Die weten ook allemaal nog waar ze 6 mei waren. En het leek me leuk om mensen uit te nodigen die op die bijzondere dag een rondje kunnen meerijden met de Daimler."

Navigatie nog ingesteld op Media Park

De auto is nog precies in de staat waarin het verkeerde toen Fortuyn zeventien jaar geleden werd vermoord. "Zelfs het navigatiesysteem staat nog op het Mediapark als laatste bestemming", vertelt Stuger.