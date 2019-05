De Peiling: Apothekers in 't Gooi sluiten deuren na agressie door medicijntekorten

NOORD-HOLLAND - Zeker de helft van de apothekers in 't Gooi houdt tot vanmiddag 12.00 uur de deuren gesloten. De apothekers zijn alle discussies en agressie aan de balies door medicijnwisselingen en -tekorten zat. Heb jij er nog begrip voor; telkens een ander medicijn mee krijgen, als er al iets te leveren is?

Geweld

Volgens Hilversumse apotheker Bernadine Ambrust zijn discussie en geweld aan de orde van de dag. Collega's worden geschopt en geslagen, zo zegt ze op NPO Radio 1. "Wij vinden dat het echt moet ophouden." Ambrust heeft zelf ook veel te maken met agressie. "Afgelopen december werd mijn collega in haar gezicht geslagen, toen ze moest uitleggen waarom een bepaald merk niet meer vergoed werd", legt Ambrust uit.

Onaanvaardbaar

De KNMP, de landelijke belangenorganisatie voor apothekers, zegt bekend te zijn met agressie tegen medewerkers. "Duizenden apothekers moeten dagelijks uitleg geven over contractafspraken over patiënten en verzekeraars. Ook moeten ze uitleg geven over geneesmiddelentekorten. We snappen dat hierover ergernissen kunnen ontstaan bij patiënten. Maar als dit ontaard in enorme agressie met slaan en schelden, dan is dat natuurlijk onaanvaardbaar", aldus voorzitter Gerben Klein Nulent.

Begrip

Dat patiënten zo boos worden, heeft volgens Klein Nulent niks te maken met de apothekersbranche op zich. "Die kunnen hier niks aan doen, maar krijgen wel alle shit over zich heen van mensen die niet begrijpen waarom hun medicijn er niet meer is."

'Politiek, doe iets'

Uit protest tegen de agressiviteit en discussie wordt er dus een stil protest gevoerd door de deuren te sluiten. "Aan de ene kant is dit een verzoek voor mensen om er begrip voor te hebben dat apothekers aan de balie niks kunnen doen aan medicijnwisselingen of tekorten. Het is niet normaal om boos te doen tegen een zorgverlener die jou juist wil helpen", vertelt Ambrust. Aan de andere snapt apotheker Ambrust ook zeker de frustratie die patiënten ervaren. Daarom is dit niet alleen een boodschap aan de patiënt, maar ook aan de politiek. "Pak die geneesmiddeltekorten aan en zorg ervoor dat mensen niet meer zo vaak van merk hoeven te wisselen."

Wat vind jij?

Zijn jouw medicijnen nog gewoon verkrijgbaar of krijg je ook telkens een ander middel mee van de apotheek. Heb jij daar begrip voor of is het onaanvaardbaar dat er telkens iets anders wordt meegegeven? We horen het graag van je!

