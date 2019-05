Appen met West-Friese Ajaxfans in Londen: "Gelukkig vliegen we niet zo vroeg terug"

LONDEN - Voor de ruim drieduizend meegereisde Ajax-supporters was de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League eentje om niet snel te vergeten. En dat gold ook Max Oud uit Medemblik en Enkhuizer Bert de Bruin. Met die laatste hield verslaggever Maarten Edelenbosch de hele avond appcontact.

Terug naar maandag. Ik ben erbij als Max en Bert met de auto vertrekken, zo'n 35 uur voor de aftrap van de wedstrijd. Eerst naar Düsseldorf, en dan met het vliegtuig naar Londen.



Op de wedstrijddag krijg ik om 13.15 uur een bericht van Bert. Hij en Max zijn al bij het stadion. Het kostte ze anderhalf uur om er te komen van uit het centrum van Londen. Dus besluiten ze er te blijven. En omdat de pubs nog dicht zijn, biedt de supermarkt uitkomst voor een drankje.

20.54 uur, nog negen minuten tot aan de aftrap. Bert appt vanuit het stadion met een foto van zijn plek. Ik vraag of het mooie plekken zijn. Ik krijg duimpjes terug, met de mededeling dat ze bij de cornervlag zitten. Het ziet er inderdaad schitterend uit.



Terwijl ik me nestel voor de tv om de wedstrijd te kijken krijg ik een video toegestuurd. De Champions League-hymne klinkt. De wedstrijd staat op het punt van beginnen.



Het is kwart over negen, als mijn telefoon geluid maakt. Ik weet al waarom. Want Ajax is zojuist via Donny van de Beek op 0-1 gekomen.



Dan is het rust en Ajax staat nog steeds voor. Ik vraag aan Bert hoe het gaat met de zenuwen. "Dat valt mee. Wij zien geen herhalingen, dus thuis is het vaak moeilijker dan in het stadion. Ajax moet blijven voetballen zoals in de eerste 20 minuten, en niet meegaan in het opportunisme van de Spurs", zo is zijn analyse.

Ajax heeft het aanzienlijk moeilijker met Spurs in de tweede helft, maar houdt vrij eenvoudig stand. Gelijk na de wedstrijd krijg ik weer een video met zingende fans toegestuurd. Ik feliciteer Bert met de overwinning. En niet veel later volgt weer een filmpje. Dit keer als de Ajax-spelers naar de supporters komen om ze te bedanken.



Ik hoop dat je genoeg sfeerbeelden hebt zo, stuurt Bert om 23.01 uur. Ik bedank hem voor zijn bijdragen. Maar daar gaat de telefoon nog een keer af. "Eentje toe dan", appt hij.Tekst gaat verder de videoIk app terug dat het waarschijnlijk wel een positieve kater voor ze gaat worden, waarop Bert tot slot nog antwoord: "vliegen niet zo vroeg gelukkig". Het zal ongetwijfeld een flink feest zijn geworden.