Kranten na 0-1 tegen Spurs: "Dit Ajax is de meest sexy voetballende club van Europa"

AMSTERDAM - (AT5) De ochtendkranten zijn het er over eens: Ajax heeft een belangrijke eerste stap gezet met de 0-1 overwinning gisteravond op Tottenham Hotspur in Londen. Wel lieten de Amsterdammers de kans liggen op een grotere uitslag.

Volgens het Algemeen Dagblad duurt het sprookje van Ajax maar voort. "Zenuwen? Spanning voor een halve finale van de Champions League? Dit Ajax kent geen angst. Hoe groter de belangen, hoe sterker de bevestiging. Kijk eens hoe Hakim Ziyech en Dusan Tadic met elkaar lachen een paar seconden voor de aftrap als het ongekende kabaal van de 60.000 Spurs-fans op hen neerdaalt."

'De hipste'

Het NRC prijst hoe Ajax zich 'manmoedig' standhield in een moeilijke tweede helft van de wedstrijd. "Het anachronisme Ajax heeft zichzelf miraculeus opgestuwd in een tijd waarin iets als de laatste vier halen in de Champions League niet voor mogelijk gehouden mocht worden. Bij rust kon je zelfs alweer concluderen dat Ajax weer een helft de betere was. Altijd, in Europa dan, zo overtuigend, zo zonder schroom. Weer een helft waarin de ploeg liet zien waarom de bewondering wereldwijd unaniem is voor de hipste, heetste en – tikkeltje smaakafhankelijk – de meest sexy voetballende club van Europa. De druk van Spurs na rust was knellend, maar Ajax knakte nimmer."

Lees ook: Goede uitgangspositie voor Ajax na 1-0 winst op Spurs in Londen

De verovering van Europa door Ajax is uniek te noemen, zo schrijft de Volkskrant. "Real, Juventus, Spurs, in fasen van de wedstrijd werden ze gewoon overhoop gevoetbald door Ajax. (...) Het is schitterend en fascinerend om te mogen aanschouwen, het is een feest voor de sport, voor het spel vooral. De bijna hautaine suprematie van Frenkie de Jong, de onverschrokkenheid van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Joël Veltman, de passing van Hakim Ziyech. Ach, telkens valt een hele lijst van topprestaties te formeren."

'Finale lonkt'

Over de wedstrijd van gisteren schrijft de Volkskrant: "Tottenham Hotspur - Ajax was een half uur helemaal van Ajax, een kwartier neutraal en een helft bijna volledig voor Tottenham, dat door het ontbreken van Kane en Son scorend vermogen miste. Ajax won dus, uitslag 0-1, en nadert de mijlpaal die een half jaar geleden nog kolderiek was genoemd. De finale lonkt, maar beslist is de zaak nog lang niet."

Lees ook: Ajax met Veltman als rechtsback tegen Tottenham

De Britse ochtendkrant The Telegraph een prachtig stuk over Matthijs de Ligt. "De Ligt is geen gefrustreerde middenvelder, ook al kan hij wel passen of hij er één is. Hij is de Ajax-jongen met de borstkas van een uitsmijter, de vierkante kaak van een politieman en de moed van een soldaat."

'Dit was totale controle'

Volgens The Sun is het tijd om het totaal voetbal te vergeten. "Dit was totale controle. Tottenham heeft een voetballesje gekregen van Ajax. Ze waren in een belachelijk eenzijdige eerste helft té slim en té ingewikkeld voor de schatjes van Tottenham. Maar volgende week zal de trip naar Amsterdam niet voor niets zijn: de spacecake is goed en, ahem, De Wallen zijn een bezoekje waard."

Lees ook: Lutjebroek heeft eigen 'voetbaltempel' voor halve finale Tottenham-Ajax

Ook het Duitse Bild spreekt van een Ajax-droom die verdergaat. "Het sensatieteam van dit seizoen wint de eerste halve finale bij Tottenham met 1-0 en mag blijven dromen."