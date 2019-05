Nader onderzoek naar meldingen over Hilversumse wethouder Jaeger

HILVERSUM - De meldingen die in het integriteitsonderzoek zijn gedaan over de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger worden nader onderzocht. Dat is gisteravond besloten door de fractievoorzitters van de gemeenteraad, ook wel het presidium genoemd.

De wethouder wordt ervan beschuldigd tonnen aan gemeenschapsgeld in het Dudok in Concert en Dutch Media Week te hebben gestopt. Deze feestjes zijn georganiseerd door de Dutch Media Foundation, waar wethouder Wimar Jaeger al meer dan twee jaar secretaris van blijkt te zijn. Een nevenfunctie die veel raakvlakken heeft met zijn portefeuille én die niet vermeld is.

Wimar Jaeger is in Hilversum wethouder Media en Economie. De wethouder zit in het bestuur bij de Dutch Media Foundation, een stichting die evenementen organiseert in Hilversum. De stichting krijgt subsidie. Naast zijn bestuursfunctie daar, is hij ook lid van de adviesraad van het Stadsfonds. En het Stadsfonds geeft juist subsidie. Hij zou dus kunnen adviseren over de subsidie voor de stichting waar hij bestuurder van is.

Het presidium zal nu een onderzoeksopdracht formuleren en een bureau zoeken dat het onafhankelijke onderzoek kan uitvoeren voor het college. Zolang het onderzoek loopt, doet het presidium geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek. Ook het screeningsverslag is niet openbaar.