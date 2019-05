Nieuwe plannen voor poppodium Nozem en de Non in Heemskerk zijn bekend

HEEMSKERK - Er is eindelijk bekend wat er gaat gebeuren met het pand van cultuurpodium De Nozem en de Non. De gemeenteraad van Heemskerk wilde dat het gebouw niet werd verkocht aan de hoogste bieder, maar aan degene met het beste plan. André Dijkman en Willem Carbaat kwam uiteindelijk met het beste idee genaamd: SAMEN Ontmoeten, Beleven, Genieten en Werken.

Andre Dijkman en Willem Carbaat gaan met meerdere partijen samenwerken, meldt de gemeente Heemskerk. Onder andere met de vrijwilligers van Culturele Cirkel Heemskerk, die op zoek waren naar een professionele theater voor de muziek en filmvoorstellingen die zij programmeren. Ook IJmond Nieuws zocht ook een nieuwe plek voor hun vrijwilligers.

Lees ook: Heemskerkse raad wil pand Nozem en de Non verkopen aan bieder met 'beste plan'

Met horecaondernemer Arjan Sierhuis is er een professionele en ervaren horecapartij gevonden die in het pand een vernieuwend en duurzaam concept gaat neerzetten. Het horecagedeelte gaat zeven dagen in de week open van 's ochtends tot in de avonduren; voor koffie, lunch, diner en een borrel.

Het pand zal waarschijnlijk in de zomer aangekocht en verbouwd worden.