FNV verwacht duizenden bij 1 meiviering in Amsterdam

AMSTERDAM - Het Museumplein in Amsterdam staat vanmiddag in het teken van de Dag van de Arbeid. De FNV verwacht duizenden deelnemers aan de 1 meiviering in de hoofdstad. Na verzamelen op het Museumplein gaan de deelnemers in optocht naar de Dam.

Volgens een woordvoerster van de FNV lopen in de optocht niet alleen vakbondsleden mee, maar ook andere belangengroepen zoals klimaatactivisten en politieke partijen.

De vakcentrale meldt dat deze 1 mei in het teken staat van de 'echte helden' van Nederland: "Mensen die elke dag hun bed uit komen om ons land draaiend te houden. En mensen die dat jarenlang hébben gedaan." Met de manifestatie wordt gevierd wat de vakbeweging heeft bereikt: de achturige werkdag, vrij zijn in het weekend, vakantiedagen en veilige en gezonde werkomstandigheden. Maar de dag is ook bedoeld om te laten zien wat er nog te wensen is: "een eerlijk salaris, een goed contract en een fatsoenlijk pensioen".

Vorig jaar was de viering van de Dag van de Arbeid in Den Haag. Het evenement trok ruim 7000 mensen.