Goede uitgangspositie voor Ajax na 1-0 winst op Spurs in Londen

LONDEN - Ajax heeft in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League een goede uitgangspositie veroverd op weg naar de finale. Na een fantastisch eerste half uur stonden de Amsterdammers bij de rust met 1-0 voor door een doelpunt van Donny van de Beek. Hoewel de Spurs in de tweede helft sterker waren was die 0-1 ook de eindstand. Volgende week woensdag volgt de return in de Johan Cruijff ArenA.

Tottenham klaagde vooraf dat Ajax langer rust had voor het duel van vanavond. De Engelsen misten bovendien hun beste twee aanvallers Harry Kane (enkelblessure) en Meung-min Son (schorsing). Middenvelder Moussa Sissoko was ook een vraagteken, maar zat wel op de bank.

Erik ten Hag kon over een fitte selectie beschikken. Noussair Mazraoui is weer hersteld van de enkelblessure die hij in kwartfinale tegen Juventus in Turijn opliep. Ten Hag koos voor Joël Veltman op de rechtsbackpositie. "Noussair is net terug van een blessure, Joël heeft het in die periode goed gedaan. In de opbouw naar de laatste weken met veel beslissende wedstrijden is het voor de hand liggend hem nu de voorkeur te geven", zei de coach voor de wedstrijd.

Van de Beek opent score

In de beginfase was het nog aftasten in het pas geopende Tottenham Hotspur Stadium, waarbij Ajax het meest aan de bal was. Aanvankelijk werd nog geen gaatje gevonden, maar na een kwartier gaf Hakim Ziyech een prachtig steekpassje op Donny van de Beek, die net niet buitenspel stond en vrij voor de keeper diagonaal raak schoot. Ook de VAR oordeelde dat hij niet buitenspel stond.

Kort daarna kreeg Van de Beek nog een goede kans, die hij eigenlijk af had moet spelen op Neres, die er nog beter voor stond.

Tikkie-takkie

Ajax was vanaf dat moment helemaal de bovenliggende partij en liet een paar fraaie staaltjes van tikkie-takkie voetbal zien. Maar Ajax moest ook oppassen voor de Spurs, want bij een van de zeldzame uitbraken kopte Llorente na ruim 25 minuten spelen maar net naast het doel van Onana.

Blessure Jan Vertonghen

Na ruim een half uur lag het spel enige tijd stil omdat oud-Ajacied Jan Vertonghen geholpen moest worden aan een flink bloedende snee op zijn neus. Hij liep die blessure op bij een kopduel met een andere oud-Ajacied, Toby Alderweireld. Vertonghen kwam even terug in het veld, maar moest al snel groggy en misselijk het veld verlaten.

In het laatste kwartier voor de rust werd Tottenham iets sterker. De wissel van Sissoko voor Vertonghen was daar debet aan. Tottenham ging daardoor anders spelen en Ajax had daar niet meteen een antwoord op. In de belessuretijd was Alderweireld nog dicht bij de gelijkmaker met een kopbal die op het dak van doel eindigde.

Tweede helft

In de tweede helft was het spelbeeld omgekeerd en werd Ajax teruggedrongen. De 60.000 supporters lieten zich meer horen en stuwden de Spurs naar voren. Llorente was een paar keer gevaarlijk en Tagliafico schoot aan de andere kant maar net naast.

Na die beginfase bleef Tottenham gevaarlijker en ontbrak bij Ajax het sprankelijke van de eerste helft. Toch was Ajax nog het dichts bij een treffer toen Neres in de 78e minuut op de paal schoot, na een pass van Tadic. De Serviër had beter zelf kunnen schieten, want hij stond er beter voor.

Ajax speelde de wedstrijd goed uit en heeft met een uitdoelpunt een goede uitgangspositie voor het behalden van de finale.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne (Mazraoui/65), v.d. Beek, De Jong; Ziyech (Huntelaar/87), Tadic, Neres

Opstelling Tottenham: Lloris; Sánchez, Alderweireld (Sissoko/39), Vertonghen; Trippier (Foyth/80), Wanyama, Rose (Davies/80), Eriksen; Alli, Moura, Llorente