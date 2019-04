Nick en Johan redden echtpaar uit auto in sloot Julianadorp: "Hij zat in z'n gordel gewikkeld"

JULIANADORP - Toen Nick Nebbeling en zijn schoonvader Johan Wage vanochtend over de Langevliet in Julianadorp naar een bouwmarkt reden, werd hun aandacht plotseling opgeëist door een niet-alledaags tafereel. De auto voor hen raakte van de weg en belandde in de naastgelegen sloot. "Het ging heel rustig, het leek wel een oefening."

De mannen beseffen direct dat ze in actie moeten komen. "M'n mobiel gooide ik hier op de grond", vertelt Nick. "Ik zag de auto drijven, en sprong precies naast de bestuurderskant." Hoewel de auto toen al voor de helft onder water stond, lukt het Nick het portier met een flinke ruk te openen. "Toen zag ik dat die man helemaal aan het trillen was."

Terwijl het echtpaar nog in de auto zit, zinkt de auto langzaam naar de bodem. "De motor draaide nog, en de ruitenwissers gingen ook door", vertelt Johan. Terwijl hij de zinkende auto op z'n schouder liet rusten, ontfermde z'n schoonzoon zich over de vrouw op de passagiersstoel.

In z'n gordel gewikkeld

Zij was snel uit het wrak, maar het bevrijden van de bestuurder bleek een hels karwei. "Hij zat helemaal in z'n gordel gewikkeld", vertelt Johan. Als blijkt dat hij de man niet kan bevrijden, schiet er nog een getuige te hulp. "Hij heeft een mes aangeleverd."

Dat mes was onderdeel van een noodhamertje, waarmee je na een ongeluk een autoruit kan intikken. "Ik heb er een in m'n kofferbak liggen", zegt Johan, die z'n lessen heeft getrokken uit de gebeurtenissen. "Maar nu plak ik 'm boven m'n spiegel."