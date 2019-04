Baby valt tussen perron en trein op station Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Een baby is eerder vandaag op station Anna Paulowna tussen een trein en het perron gevallen.

Jeugdagent Sjoerd Bais werd tijdens een surveillance op het station door de geschrokken machinist gewenkt, zo schrijft hij op Instagram. De machinist had de baby zien vallen, waarna een conducteur het kindje van het spoor haalde.

Volgens Bais maakt de baby het goed; het zou gelijk zijn gaan huilen, wat een goed teken is. Wel is de baby ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, en is het slachtoffertje voor controle heeft meegenomen naar het ziekenhuis.

Hoe het kind op het spoor terecht kon komen, is niet bekend.