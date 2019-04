Ajax met Veltman als rechtsback tegen Tottenham

LONDEN - Erik ten Hag heeft voor in de eerste halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur gekozen voor Joël Veltman als rechtsback. Dat was de enige positie die bij Ajax nog een vraagteken was.

Joël Veltman speelde de afgelopen weken verrassend goed na zijn lange afwezigheid na een kruisbandblessure. Noussair Mazraoui viel tegen Juventus in Turijn al snel uit met een enkelblessure. Hij is hersteld voor het duel van vanavond, maar begint dus op de bank.

Verder spelen de Amsterdammers met de inmiddels vaste spelers, met Dusan Tadic in de punt van de aanval, zodat Klaas-jan Huntelaar en Kasper Dolberg op de bank beginnen.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, v.d. Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres

Jan Vertonghen en Kieran Trippier keren terug bij de Spurs. Zij kregen zaterdag nog rust voor het competitieduel met West Ham United. De basisformatie van Tottenham Hotspur telt met Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sánchez vier oud-spelers van Ajax.

Lucas Moura en Fernando Llorente zijn de spitsen van de thuisploeg. Zij vervangen de geblesseerde Harry Kane en geschorste Son Heung-min.

Opstelling Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen; Wanyama, Rose, Eriksen; Alli, Moura, Llorente