Illegaal honk van motorclub in Zwanenburg ontmanteld

ZWANENBURG - De gemeente Haarlemmermeer heeft vandaag het illegale clubhuis van motorclub Trailer Trash Travelers in Zwanenburg ontmanteld.

Het clubhuis in een loods op bedrijventerrein De Weeren werd twee weken geleden na een tip ontdekt. Omdat motorclubs een ondermijnend karakter hebben en de leden vaak wat op hun kerfstok hebben, zijn ze wat de gemeente betreft niet welkom in Haarlemmermeer.



Omdat ook de functie 'clubhuis' niet in het bestemmingsplan past, werden de clubleden na de ontdekking gesommeerd het pand te verlaten. Het clubhuis werd buiten gebruik gesteld. "Ze mogen hier geen bijeenkomsten meer organiseren", zei een gemeentewoordvoerder. Vandaag heeft de gemeente het interieur van het clubhuis laten verwijderen.

Eerder moesten de Trailer Trash Travelers al een pand aan het Haarlemse tennispad verlaten, omdat hun honk daar net als in Haarlemmermeer niet in het bestemmingsplan paste.