Kinderopvang Berend Botje gaat ongevaccineerde kinderen weren

NOORD-HOLLAND - Kinderopvang Berend Botje gaat binnenkort kinderen weren die niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland vangt de organisatie zo'n drieduizend kinderen op.

Berend Botje is een van de eerste kinderopvangorganisaties van het land die dit besluit neemt. "Vanaf 1 juli worden kinderen alleen nog toegelaten tot de locaties als ze deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma", zo staat in een brief aan ouders en verzorgers. "De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden, dat is ook een van onze kerntaken."

Met het besluit loopt de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren. D66 diende het wetsvoorstel een halfjaar geleden in uit bezorgdheid over de afnemende vaccinatiegraad in Nederland. Eerder deze maand bleek dat kinderen op een Haagse crèche besmet waren met mazelen. In studentenhuizen in Utrecht brak de infectieziekte bof uit.