Lutjebroek heeft eigen 'voetbaltempel' voor halve finale Tottenham-Ajax

LUTJEBROEK - De Paus in Lutjebroek is omgebouwd tot voetbaltempel. Niet zonder reden, want vanavond worden er zo'n vijfhonderd fans verwacht om in de kroeg Ajax verrichtingen tegen Tottenham te volgen.

"Ik heb slecht geslapen vanavond", vertelt barman Jasper Eppema. "Wedstrijdspanning. We hebben er zin in."

De Champions League-wedstrijd leeft in het dorp net zo erg als bij het kroegpersoneel. Om ervoor te zorgen dat de naar verwachting vijfhonderd Ajax-fans vanavond geen minuut hoeven te missne, is er in extra zaal een groot scherm geplaatst. "Mensen komen hier vanavond allemaal heen", vertelt barman Jasper. "We zitten al 11 jaar in de Paus en de sfeer is fantastisch. Het is een huiskamergevoel, iedereen is welkom."

Rondje van de zaak

De zaal is versierd met Ajax-vlaggen die jongeren uit het dorp aan de kroegbaas hebben uitgeleend. Verspreid door het café zijn trossen met rode en witte ballonnen opgehangen, onmiskenbaar de clubkleuren van Ajax.

Lees ook: Zandvoorter Willem is al bijna 40 jaar fan van Tottenham Hotspur: "We winnen met 3-0"

En als Ziyech, Tadic en Neres vanavond op stoom raken, hoeft niemand dorst te hebben. Ettema belooft namelijk een rondje van de zaak voor ieder doelpunt dat Ajax maakt.